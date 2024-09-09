Витримала 16 "скидів" росіян: що може роботизована платфома "Вепр" та як вже проявила себе в дії (фото)

Перевозити "Вепра" можна пікапом

Великі дрони або ж наземні роботизовані комплекси розвиваються надзвичайно активно — вони можуть замінити людину в ситуаціях підвищеної небезпеки. Такі комплекси можуть стати мінерами, евакуювати людей чи підвозити боєкомплекти.

Одними з перших їх почали використовували військові роти "Гонор" 108 батальйону "Вовки Да Вінчі" 59 ОМПБр. У "АрміяInform" розповіли про один з комплексів, що стоїть на озброєнні — "Вепр".

Командир відділення наземних роботизованих систем Вадим (позивний "Ара") розповів, що працюють з "Вепром" близько трьох місяців. Вадим також розповів про досвід використання "Вепра": "Крайній раз його використовували біля одного з населених пунктів. І п***ри зробили по ньому 16 скидів, "мавік" за "мавіком", але йому нічого не сталося, він далі їхав виконувати свою роботу". По складності керування "Вепром" порівнюють із грою на PlayStation.

"Вепр" під час евакуації

У "Вепра" гусеничний хід, дистанційне керування та броньований корпус. Його можна оснащувати багажником для снарядів, пристроєм для скиду протитанкових мін, причіпним тралом для евакуації поранених. Робот допомагає медикам, наприклад, уникнути ворожого вогню, але при цьому вчасно евакуювати пораненого.

"Вепра" можна перевозити в багажнику пікапа чи мікроавтобуса. Такий наземний безпілотник може везти 300 кг вантажу, а тягнути на тралі до 250 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани з заміни радянських систем ЗРК С-300. Над цим Україна працюватиме спільно з США та європейськими компаніями.