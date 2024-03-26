Як виглядають "Іван Хурс" та "Азов" після ураження: зʼявились супутникові фото кораблів РФ

Знімки "до" було зроблені 23 березня, а "після" — 24

У мережі зʼявились супутникові фото ураженого розвідувального корабля росіян "Іван Хурс" та великого десантного корабля Азов. Після удару по ньому помітно влучання на самих судах.

Фото зі супутника порівняли OSINT-аналітики та опублікували у Telegram. Зазначається, що знімок "до" датується 23 березня — буквально за день до атаки на кораблі.

На зображеннях видно, що ракета влучила у задню частину судна "Іван Хурс". Також видно слід від повітряної цілі поруч з кораблем, що може вказувати на те, що одна з ракет трохи схибила і не влучила у саме судно.

Супутникові знімки "Івана Хурса"

Щодо "Азову", то порівнявши супутникові знімки за 23 та 24 березня, можна побачити імовірне ураження БДК.

"Ворог імовірно намагався накрити сіткою результат ураження. Це гарно видно по кольоровій гамі, що змінилася в порівнянні з 23 числом, але в задній частині можна побачити імовірне влучання в судно", — йдеться у повідомленні.

Супутникові знімки "Азову"

Зауважимо, що у вівторок, 26 березня, у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що під час атаки на Чорноморського флоту РФ 24 березня було вражено розвідувальний корабель "Іван Хурс". Нині він перебуває у небоєздатному стані.

Також у командуванні ВМС підтвердили ураження трьох великих десантних кораблів. Йдеться про "Азов" та "Ямал". А також про великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Повідомляється, що характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів, однак вони виведені з ладу. Крім того, було вражено будівлю військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневої поразки по паливно-мастильних складах.

Раніше "Телеграф" писав, що після кількох неспокійних ночей у Криму, російські окупанти почали переміщувати свої військові склади. Мова йде, зокрема, про схрони артилерійських снарядів.