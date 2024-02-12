"Це вже останні конвульсії": у ЗСУ зробили прогноз щодо наступу Росії

Росіяни відчувають брак людей та снарядний голод

Російський наступ, який почався ще 10 жовтня 2023 року, не може тривати вічно. Скоро він вичерпається.

Про це в ефірі Radio NV розповів начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш. На його думку, про це свідчать не лише його коментарі.

"Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить в дію. Думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі", — підкреслив він.

За словами Євлаша, очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що використання противником "Ураганів" уже є рідкістю, а "Смерчів" — це взагалі щось таке з неймовірного. Він підкреслив, що росіяни відчувають снарядний голод.

"Вони відчувають брак людей. Вони намагаються якось запихати дірки якимись резервами, перекидаючи з місця на місце, намагаються імпортувати озброєння, снаряди — з Північної Кореї, з Ірану. Але ситуація насправді складна. Санкції діють. І зараз у них основна задача — це підтримувати цей темп, цю високу інтенсивність до проведення так званих виборів у Росії. Оскільки їм потрібно показати для свого внутрішнього користувача, що "ось ми сильні, ми продовжуємо, підтримуємо Путіна" і все таке", — зазначив Євлаш.

Водночас він підкреслив, що ситуація на Авдіївському напрямку досить складна, і росіяни будуть тиснути всюди. За його словами, армія РФ хоче показати ще взяття якогось українського міста, аби посилити ефект.

"Але, найімовірніше, ці всі тенденції будуть затухати, оскільки зараз уже є інформація, що противник буде переформатовувати свої оборонні замовлення. Оскільки санкції досить потужно діють, і вони не можуть продукувати в необхідній кількості ракети ("Калібр", "Кинджал" та інші високотехнічні дорогі засоби ураження), вони будуть переформатовуватися на локальні засоби ураження. Тому будемо спостерігати за ситуацією. Звичайно, що оперативна обстановка не є легкопередбачуваною. Звичайно, що це війна, і тут не можна недооцінювати ворога. Але нам своє робити і продовжувати докладати максимум зусиль на тій ділянці фронту, яка нам відведена", — підсумував Євлаш.

Нагадаємо, командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов припускає, що РФ знову може піти в атаку на Київ. За його словами, його це не здивує.