Сирський стане "неприємним сюрпризом" для РФ: американський генерал прокоментував зміни в ЗСУ

Це не конкурс краси і не змагання за популярність, вважає Бен Ходжес

Колишній командувач силами США у Європі генерал Бен Ходжес прокоментував зміни у вищому військовому керівництві України. Він заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський стане "неприємним сюрпризом" для окупантів.

Про це повідомляє Генштабу ЗСУ. Ходжес у своєму відео зазначив, що рішення про заміну Головнокомандувача було складним для президента. Оскільки Залужний був ефективним командувачем, "якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали і поважали союзники".

Він додав, що Володимир Зеленський наразі є відповідальним за все і це його прерогатива. Він вважає, що президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни.

"Особливо в демократичному суспільстві — мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу. Олександр Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав Президент, щоб той узяв на себе командування українськими Збройними Силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі Збройних Сил України ще одного видатного командувача", — підкреслив екскомандувач армії США.

Нагадаємо, що у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.