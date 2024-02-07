Україна отримає від ЄС понад мільйон боєприпасів: Боррель озвучив строки

Спроможність оборонно-промислового комплексу ЄС підвищилася на 40%

До кінця 2024 року Європейський Союз планує надати Україні 1,155 мільйонів боєприпасів. Наразі оборонно-промисловий комплекс ЄС продовжує зростати та розвиватися.

Зокрема, його спроможність підвищилася на 40%. Про це повідомив представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисос Шмигалем, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%", – сказав Боррель.

Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість боєприпасів, які ЄС планує надати Україні до кінця поточного року.

"До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.", – додав Борель.

Крім того, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки підкреслив, що вся надана допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії склала 88 млрд євро. З них 27 млрд були спрямовані на військову підтримку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз готує 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці вторгнення. У нього увійде понад 200 імен та найменувань, активи яких у ЄС мають бути заморожені. Також під санкції мають потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технічному посиленню РФ або розвитку їх сектору оборони та безпеки.