Війна — день 708: окупанти посилюють тиск на півдні, а Україна стикається з нестачею снарядів

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують утримувати оборону під натиском росіян, які, як і раніше, фокусують увагу у східній частині нашої країни, але також посилюють тиск на півдні. Попри всі спроби окупантів Сили оборони, продовжують стійко відбивати всі штурми, що для загарбників обертається важкими втратами. Водночас Україна має проблеми також, зокрема в керівництві країни відкрито говорять про брак снарядів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Два російські БПЛА зафіксовані на Дніпропетровщині, обидва рухаються у бік Харківщини

00:00 Окупанти увечері обстріляли цивільну лікарню у селі Великий Бурлук (Куп’янський район). У Харківській ОВА повідомили, що довелося евакуювати 38 людей, чотирьом знадобилася допомога лікарів.

Що було в Україні 29 січня — читайте за посиланням: Війна — день 705: росіяни шукають нові напрямки для атаки та продовжують обстріл міст

Інформацію за 30 січня дивіться за посиланням: Війна — день 706: окупанти тиснуть на сході та змінюють тактику на півдні

Про те, що відбувалося 31 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 707: ЗСУ відбивають десятки атак, а окупанти стягують нові сили на схід