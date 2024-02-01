Война — день 708: оккупанты усиливают давление на юге, а Украина сталкивается с нехваткой снарядов

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают удерживать оборону под натиском россиян, которые по-прежнему фокусируют внимание в восточной части нашей страны, но также усиливают давление на юге. Несмотря на все попытки оккупантов Силы обороны продолжают стойко отбивать все штурмы, что для захватчиков оборачивается тяжелыми потерями. Вместе с тем у Украины проблемы тоже есть, в частности в руководстве страны открыто говорят о нехватке снарядов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Два российских БПЛА зафиксированы в Днепропетровской области, оба движутся в сторону Харьковщины

00:00 Оккупанты вечером обстреляли гражданскую больницу в селе Великий Бурлук (Купянский район). В Харьковской ОВА сообщили, что пришлось эвакуировать 38 человек, четырем понадобилась помощь врачей.

Что было в Украине 29 января — читайте по ссылке: Война — день 705: россияне ищут новые направления для атаки и продолжают обстрелы городов

Информацию за 30 января смотрите по ссылке: Война — день 706: оккупанты давят на востоке и меняют тактику на юге

О том, что происходило 31 января, читайте в материале: Война — день 707: ВСУ отбивают десятки атак, а оккупанты стягивают новые силы на восток