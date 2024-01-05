Мобілізація в Україні: що Зеленський мав пояснити громадянам у новорічному зверненні

Психолог Валентин Кім вказав на помилку Володимира Зеленського у новорічному зверненні

Під час свого новорічного звернення до українців президент Володимир Зеленський, говорячи про необхідність захищати державу від ворога, припустився важливої помилки. Його звернення не мало конкретики щодо мобілізації.

Так вважає політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім. Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Експерт зазначив, що мобілізація не може подобатися, але це є невід’ємним процесом повномасштабної війни. Тому люди не чекають, що їм скажуть: "мобілізації не буде". Психолог підкреслив, що у суспільстві є запит на відкритість та раціональність.

"Зверніть увагу на фактично рекламні оголошення деяких бригад, які самостійно набирають людей. Там чітко сказано, куди ти потрапиш, чим займатимешся і що тобі для цього дадуть. У цих бригадах немає проблем з людьми, до них стоять черги, адже людина точно знає, на що він підписується.", — зауважив психолог.

Валентин Кім вважає, що саме такий підхід до мобілізації має бути на державному рівні. На його думку, у своєму зверненні Володимиру Зеленському слід було дати українцям розуміння того, що влада має концепцію змін у цих процесах, що над цим працюють і надалі буде краще. Він цього не зробив.

Більше на тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Справжнього Зеленського ми бачили лише раз: психолог розповів про зміни президента за останні 5 років" .

Раніше "Телеграф" писав, що Україна змушена йти на вкрай непопулярні заходи щодо посилення мобілізації. Зокрема, на зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та зменшення підстав для звільнення з військової служби. Інших альтернатив цьому зараз немає. Про це заявив Володимир Зеленський.