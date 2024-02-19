"Можливо, зіграло вирішальну роль": генерал Павлюк розповів, чи готувалася Україна до вторгнення

Масштаби нового витка війни було оцінити складно

Україна готувалася до повномасштабного вторгнення РФ задовго до його початку. Проте масштаби нового витка війни було оцінити складно.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю "Радіо Свобода". Він зазначив, що ще восени розумів дуже велику ймовірність того, що буде велика війна.

"З осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і завдати ворогові максимальної поразки… На лютий ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції було максимально посилено, прораховано всі можливі варіанти дій, переміщено всі резерви. Ми двічі як мінімум проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", – розповів Павлюк.

Офіцер зазначив, що це зіграло "свою, можливо, вирішальну роль".

"Що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади — вони (війська РФ, — ред.) пройшли в пусте місце", — пояснив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці вважають, що українська влада готувалась до війни, але недостатньо, щоб ефективно відбити атаку ворога. Найбільша відповідальність за це лежить на главі держави Володимирі Зеленському.