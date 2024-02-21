Россия могла получить от Ирана уже сотни баллистических ракет: в ГУР прокомментировали информацию Reuters

Сдерживающих факторов у Ирана мало

Россия могла получить от Ирана баллистические ракеты в количестве около 400 воздушных целей. Эту информацию уже проверяют украинские спецслужбы.

Об этом, в ответ на публикацию Reuters, в комментарии РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк. По его словам, данную информацию проверяют и отслеживают ситуацию.

Однако украинское СМИ отмечает, что, по данным их источников, такой вариант маловероятен. К тому же, факты передачи иранских ракет России украинские спецслужбы не фиксируют.

Что известно о передаче России ракет Ирана

Американское издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, отметило, что Иран предположительно передал России ракеты из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, среди них — ракеты Zolfaghar.

Три иранских источника отметили, что речь идет о почти 400 воздушных целях, дальность которых достигает 300-700 километров. А поставки ракет якобы начались в начале января 2024 года.

Характеристика иранских баллистических ракет

Один из высокопоставленных иранских чиновников сказал, что некоторые ракеты были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие были транспортированы самолетом.

"Будет больше поставок", — сказал второй иранский чиновник. "Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем".

Российский самолет, который может перевозить оружие, в Иране

Связано это с тем, что в октябре истек срок действия ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. В то же время США и ЕС сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений экспорта оружия в его прокси на Ближнем Востоке и в Россию.

По данным американского источника издания, Вашингтон видел доказательства активного продвижения переговоров, но никаких признаков состоявшихся поставок.

Ранее "Телеграф" писал, что британские исследователи впервые рассказали о том, из чего состоят северокорейские ракеты, которыми Россия атакует Украину. Как оказалось, сотни компонентов для них были изготовлены на Западе.