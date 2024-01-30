Война в Украине не тема номер один? В Турции рассказали, чего ждать от встречи Путина с Эрдоганом

Тема Украины во время визита не станет ключевой

Российский президент Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Турцию уже в феврале текущего года. Будут обсуждать, в частности, "зерновое соглашение", поддержку параллельного импорта, создание газового хаба возле Турции совместно с российским "Газпромом", а также ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом рассказал турецкий политолог Керим Хас в комментарии The Insider. Учитывая повестку дня, тема Украины во время визита не станет ключевой, в отличие от темы параллельного импорта через Турцию. Последняя, по мнению политолога, станет "темой номер один".

"Придется найти новые двусторонние механизмы для обхода западных санкций против России из-за Турции и увеличения платежей в национальных валютах. Видно, что последнее действительно важно, ведь глава ЦБ России вместе с Путиным посетит Турцию во время этого визита ", — отметил в своем интервью Хас.

Другой важной темой должно стать обсуждение создания газового хаба у Турции совместно с российским "Газпромом", а также ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Рост влияния Турции в этом регионе оказывает давление на Россию. Официально Анкара и Москва поддерживают открытие всех коммуникаций в регионе, но дьявол кроется в деталях, и конкуренция между ними здесь достаточно жесткая ", — подчеркивает турецкий политолог.

В то же время другой турецкий политолог Орхан Гафарлы отметил, что Турция планирует предоставить платформу для переговоров Украины и России:

"Турция уже делала это в марте и апреле 2022 года. За весь период войны самый продуктивный результат был достигнут именно после переговоров в Стамбуле, несмотря на то, что стороны не смогли до конца договориться. Российские войска вышли из Киевской области, война пришла в восточные регионы Украины, где идет до сих пор", — заметил Гафарлы.

Напомним, в августе прошлого года президент Турции Эрдоган встречался с Путиным в Сочи, во время которой Владимир Путин сделал ряд обычных для него заявлений: "нас обманули ", "контрнаступление ВСУ было провальным ", "мы открыты к переговорам ".