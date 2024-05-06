Теперь будут знать заранее: Минобороны запустило онлайн-калькулятор выплат для военных

На сайте также можно узнать дополнительную информацию о порядке начисления выплат и денежных помощей в случае инвалидности или гибели

Украинские военные и их семьи могут самостоятельно вычислять их денежное обепечение в зависимости от видов выплат с помощью онлайн-калькулятора.

Он будет работать на основе сайта социального обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Калькулятор разработан с целью поддержки военнослужащих и их семей, чтобы те могли рассчитывать денежное обеспечение в соответствии с основными выплатами.

Кроме этого, также можно узнать порядок:

начисления и выплаты денежного обеспечения;

единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 16 категорий военнослужащих в Украине имеют право на 100 тысяч гривен. Их насчитывают не только тем, кто активно участвует в боевых действиях.