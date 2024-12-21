Трое детей остались без отца. На Черниговщине похоронили копа, погибшего от удара БПЛА

Работе в правоохранительных структурах полицейский посвятил 16 лет

На Черниговщине простились с погибшим полицейским Сергеем Хавлуком, погибшим в результате российского удара. Во время несения службы он получил смертельные ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Правоохранителю был всего 41 год.

"18 декабря во время несения службы майор полиции Черниговщины Сергей Хавлук получил тяжелые ранения в результате удара вражеского беспилотника. Врачи делали все возможное, но полицейский скончался в больнице. Без отца осталось трое детей", — говорится в сообщении.

Сергей Хавлук

Известно, что Хавлук был старшим инспектором-очередным сектором мониторинга Новгород-Северского районного отдела полиции. По словам коллег, он добросовестно нес службу на границе, был искренним, добрым и ответственным человеком. Коп отвечал за организацию оперативного реагирования на вызовы граждан.

"Несмотря на все трудности войны и опасности пограничника, полицейский был на 100% отдан своему делу, ведь вместе с коллегами заботился о правопорядке и безопасности своих земляков. Мы потеряли профессионала своего дела и настоящего офицера. Искренний, положительный и добросердечный — Сергей был человеком, который объединяла и вела за собой", — добавляют в Нацполиции.

Отмечается, что работе правоохранительных структур полицейский посвятил 16 лет. Проститься с мужчиной пришли родные, друзья, коллеги и земляки.

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