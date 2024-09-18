По складу под Мариуполем могли ударить ракетами "Нептун": что это за украинское оружие (фото, видео)
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Ракеты модернизировали для нанесения ударов по наземным целям.
Под Мариуполем недавно детонировали склады россиян с боеприпасами. Взрывы звучали в селе Глубокое.
Официальное подтверждение предоставили Военно-Морские Силы ВСУ. Отмечается, что был нанесен ракетный удар. Профильное издание Defense express считает, что могла быть использована ракета "Нептун".
Характеристики крылатой ракеты Р-360 Нептун:
- Калибр — 420 мм
- Масса боевой части — 150 кг.
- Система наведения – инерционная с GPS-коррекцией
- Максимальная дальность – до 300 км.
Пуск этих ракет производится из специального ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун. Первоначально ракета предназначалась для поражения кораблей противника. Она идет на сверхмалых высотах над морем, поэтому ее тяжело сбивать.
Начиная с августа 2023 г. начали появляться сообщения, указывающие на модификацию "Нептуна" для наземных целей. говорилось об этом в частности в сообщениях СБУ. Такая ракета может иметь дальность 400 км. Именно "Нептун" использовали для поражения крейсера "Москва", системы ПВО в Крыму, порта "Кавказ" в России.
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