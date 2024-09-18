По складу под Мариуполем могли ударить ракетами "Нептун": что это за украинское оружие (фото, видео)

Ракеты модернизировали для нанесения ударов по наземным целям.

Под Мариуполем недавно детонировали склады россиян с боеприпасами. Взрывы звучали в селе Глубокое.

Официальное подтверждение предоставили Военно-Морские Силы ВСУ. Отмечается, что был нанесен ракетный удар. Профильное издание Defense express считает, что могла быть использована ракета "Нептун".

Следствие попадания ракеты в состав окупантов

Характеристики крылатой ракеты Р-360 Нептун:

Калибр — 420 мм

Масса боевой части — 150 кг.

Система наведения – инерционная с GPS-коррекцией

Максимальная дальность – до 300 км.

Пуск этих ракет производится из специального ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун. Первоначально ракета предназначалась для поражения кораблей противника. Она идет на сверхмалых высотах над морем, поэтому ее тяжело сбивать.

Начиная с августа 2023 г. начали появляться сообщения, указывающие на модификацию "Нептуна" для наземных целей. говорилось об этом в частности в сообщениях СБУ. Такая ракета может иметь дальность 400 км. Именно "Нептун" использовали для поражения крейсера "Москва", системы ПВО в Крыму, порта "Кавказ" в России.

В зависимости от места пуска дальность зоны поражения ракеты при увеличении до 400 км. Диаметр поражения ракеты Нептун, при дальности 400 км. Диаметр поражения ракеты Нептун, при дальности 400 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о броневиках семейства CVR(T), которые должна передать Латвия. У этой страны их 5 видов с разным назначением.