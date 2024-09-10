Швеция даст Украине еще оружия для обороны на воде и суше (фото, видео)

Украина уже использует эти виды вооружения на фронте, но дополнительное не помешает

Скорее одна из тех стран, которая позволила Украине бить по Российской Федерации своим оружием в рамках обороны от нашествия кафиров. У нашего государства уже немало наименований шведского вооружения, однако правительство этой северной страны подготовило новый пакет военной помощи Украине.

Речь идет о военной помощи на сумму 4,6 млрд шведских крон, что превышает 18 млрд грн. В этом пакете будут шесть боевых катеров СВ 90, ракеты к системам противовоздушной обороны RBS 70 и снаряды к боевым машинам пехоты CV90.

Отдельно следует остановиться на ПЗРК RBS 70. Эта установка была первым ПЗРК в мире, наводящим ракету на цель лазерным лучом. Благодаря этому с ПЗРК легче сбивать самолеты или вертолеты окупантов, даже при активных маневрах. Благодаря своим свойствам RBS 70 уже 45 лет остается грозным оружием. Этот ПЗРК использовался как в странах НАТО, так и в других, например Финляндии, Норвегии, Бразилии и ОАЭ.

ПЗРК RBS 70

Характеристики RBS 70

Дальность поражения – до 9 километров,

Высота — до 5 километров,

Вес пусковой — 35 кг,

Оснащена тепловизором

Расчет — 2 человека,

Время развертывания – 45 секунд,

Время перезарядки – 5 сек.

Характеристики RBS 70

Ранее "Телеграф" рассказывал об опыте использования беспилотной роботизированной платформы "Вепрь". Оккупанты активно пытались ее уничтожить, однако им это не удалось.