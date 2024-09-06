Политика не помешала: Украина использует в РФ польский танк (видео)

Танк построен на основе советского, однако имеет обновленный двигатель, защиту и систему прицеливания

Украина использует танки PT-91 Twardy в рамках сделки в Курской области. Это возможно без дополнительных разрешений, ведь танки переданы Украине больше не польская собственность. Это официальная позиция польских дипломатов.

Украина должна получить несколько десятков таких танков, однако не раскрывается, сколько из них используются в операциях на территории России и когда именно их начали применять. Этот танк – модернизация Т-72М1, который Польша также передала Украине.

Благодаря знакомой "базе" танка, украинские военные, имевшие предыдущий опыт на боевых машинах советского производства, овладевали танком быстрее. По сравнению с предком, PT-91 имеет лучшую защиту, двигатель и систему прицеливания.

При сохранении той же пушки 125 мм и замене двигателя на PZL-Wola S-12U мощностью 850 л.с, танк стал маневреннее. Украинским танкистам удавалось разогнать его до 75 км/ч.

Особенности PT-91 Twardy

Имеет динамическую защиту Erawa.

Оснащен датчиком лазерного облучения Obra-1, что "чувствует на себе" луч лазерного дальномера.

Установлена новая система управления огнем Drawa польской разработки (стабилизаторы пушки, тепловизионный прицел наводчика и обзорная ночная оптика командира машины).

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