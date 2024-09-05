В Украине создали 4-тонную робоплатформу для военных: что известно об UGV "Protector" (фото)

Роботизированная платформа по существу является полноценной бронемашиной

Украинские бронемашины не раз спасали жизнь военных. Повышению безопасности будет способствовать и новая разработка – дистанционно управляемый наземный робот UGV "Protector". Назвать его просто дроном трудно – платформа затянула на 4 тонны и может ехать со скоростью 60 км/ч.

Роботизированную платформу, воплощенную в металле "Украинская бронетехника", показала на оборонной выставке в Польше. В компании отметили, что подобная разработка для них новая. Дальность, при которой можно управлять платформой – 15 км. Пока разработок такого типа в Украине нет. Существующие платформы имеют другую конфигурацию, в то время как эта похожа на полноценный броневик.

Использовать разработку можно в качестве разведчика, перевозчика дронов, которые можно запустить с опасного места, подвозить на платформе грузы или эвакуировать раненых. Если установить на Protector оружие, его можно использовать в качестве боевой работы.

UGV "Protector" может выполнять различные функции

На Protector можно навесить разное оборудование

Характеристики UGV "Protector"

Вес платформы – до 4 000 кг,

Двигатель 190 л.с.

Скорость — 60 км/ч,

Баллистическая защита — Stanag 4569 level 1,

Дальность связи — 15 км,

Интеграция в систему ситуационной осведомленности ICoMWare.

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