Укр

В Украине создали 4-тонную робоплатформу для военных: что известно об UGV "Protector" (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Наземный робот UGV "Protector" Новость обновлена 05 сентября 2024, 09:39
Наземный робот UGV "Protector"

Роботизированная платформа по существу является полноценной бронемашиной

Украинские бронемашины не раз спасали жизнь военных. Повышению безопасности будет способствовать и новая разработка – дистанционно управляемый наземный робот UGV "Protector". Назвать его просто дроном трудно – платформа затянула на 4 тонны и может ехать со скоростью 60 км/ч.

Роботизированную платформу, воплощенную в металле "Украинская бронетехника", показала на оборонной выставке в Польше. В компании отметили, что подобная разработка для них новая. Дальность, при которой можно управлять платформой – 15 км. Пока разработок такого типа в Украине нет. Существующие платформы имеют другую конфигурацию, в то время как эта похожа на полноценный броневик.

Использовать разработку можно в качестве разведчика, перевозчика дронов, которые можно запустить с опасного места, подвозить на платформе грузы или эвакуировать раненых. Если установить на Protector оружие, его можно использовать в качестве боевой работы.

UGV Protector
UGV "Protector" может выполнять различные функции
Protector роботизированная платформа
На Protector можно навесить разное оборудование

Характеристики UGV "Protector"

  • Вес платформы – до 4 000 кг,
  • Двигатель 190 л.с.
  • Скорость — 60 км/ч,
  • Баллистическая защита — Stanag 4569 level 1,
  • Дальность связи — 15 км,
  • Интеграция в систему ситуационной осведомленности ICoMWare.

Ранее "Телеграф" рассказывал о БТР M1117. Кроме своих характеристик, они особенные тем, что в Украине их получили только в 2024 году, почти через 500 дней после обещания о передаче.

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#Оружие #Дрон