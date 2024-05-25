В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу: ВСУ сообщали про угрозу удара баллистикой

В Киеве и еще ряде северо-восточных регионов днем 25 мая объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении столицы.

Об этом предупредили в Воздушных Силах ВСУ. Украинцам напомнили, что до отбоя угрозы лучше находиться в безопасных местах.

По состоянию на 14:00 в Киеве и области не было слышно взрывов. В других регионах также не сообщалось о прилетах. В мониторинговых каналах сообщили, что в небе чисто. Вероятно, это была фальш-цель или силы украинской ПВО сбили вражескую ракету. Вместе с тем появилась информация, что с востока может быть угроза применения баллистического оружия и авиационных средств поражения.

По состоянию на 14:30 тревогу отменили, небо над Украиной чистое, пусков вражеских ракет не было зафиксировано.

За день до этого, 24 мая, по всей Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу в течение дня. Причина была во взлете истребителя МиГ-31, который мог нести ракеты "Кинжал".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 25 мая Россия атаковала Харьков ракетами. Пострадал лицей, многоэтажки и десятки автомобилей.