Прошел АТО, был в аду Бахмута: защитнику из Хмельницкой области присвоили звание Героя Украины (фото)

Это подразделение активно врага на Бахмутском направлении

Коменданту подразделения "Феникс" бригады "Месть" подполковнику Дмитрию Олексюку из Хмельнитчины присвоено звание Героя Украины. Ему вручили орден "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Об этом сообщили в 3-м пограничном отряде им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса, пишет Восточный вариант.

"Для меня это стало сюрпризом. Это самая высокая награда и гордость, в первую очередь, за подразделение. Это награда подразделения, а не моя, это награда государства, оценка деятельности нашей работы, вклада в победу", — говорит Дмитрий Олексюк.

Что известно о герое

Дмитрий родом из Хмельницкой области. После окончания Национальной академии ГНСУ начал службу в Луганском отряде с должности старшего инспектора отдела пограничной службы "Милово" в 2013 году. После начала российского вторжения участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины. Был начальником отдела пограничной службы "Золотое".

После полномасштабного вторжения принимал непосредственное участие и руководил подразделением пограничников в боях за Кременную, Рубежное, Попасную, Лиман, Святогорск.

Дмитрий Олексюк

Уничтожили самолеты и личный состав врага

Одним из самых сложных направлений стал Бахмут. Сформированный Дмитрием боевой отдел пограничной службы с декабря 2022 г. оборонял город от многочисленных атак оккупантов. Он вместе со своими ребятами проводил оборонные и штурмовые операции, уничтожая врага. Всего за период выполнения боевых задач в районе Бахмута потери врага составили более 100 оккупантов, в том числе вагнеровцев, а двое взяты в плен. Подразделением сбиты два штурмовых самолета СУ-25, уничтожены 34 укрытия противника и десятки единиц вооружения и техники.

Дмитрий Олексюк

После реформирования отряда в подразделение бригадного типа Дмитрий Олексюк возглавил комендатуру быстрого реагирования. В настоящее время подразделение "Феникс" бригады "Месть" активно сдерживает врага на Бахмутском направлении: более 80 оккупантов ликвидированы, 120 ранены, уничтожены десятки единиц тяжелой техники и вооружения.

"Обстановка в нашей зоне ответственности контролируемая. Враг пытается идти в сторону наших позиции, но мы их выбиваем на подступах. Благодаря дистанционному минированию и действиям нашего подразделения ситуация стабильная", – говорит Дмитрий Олексюк.

Дмитрий Олексюк

Для справки! Звание Герой Украины — государственная награда, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка или орден Государства — за чрезвычайные трудовые достижения.

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