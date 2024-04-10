Против него готовят провокацию: назван украинец, который стал для Путина целью номер один

Диктатор не может смирится с поражениями

Кремль не может смириться с успешными операциями Службы безопасности Украины. Поэтому в Москве решили повесить теракт в "Crocus City Hall" на главу данной спецслужбы Василия Малюка, объявить его "главным террористом" и сделать целью номер один.

Об этом сообщили "Телеграфу" собственные источники. По их данным, Россия готовит провокацию против главы СБУ.

"Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов Sea Baby на корабли России. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали НПЗ страны-бензоколонки.

Также Служба успешно противодействует российской агентуре в Украине. Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно", найдут еще и "визитки Малюка", – говорится в сообщении источников.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ снова нашла украинский след в "Крокусе", но в него не поверили даже россияне.