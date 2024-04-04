В Запорожье прогремели мощные взрывы: что известно

В городе прогремело два взрыва

В четверг, 4 апреля, утром в Запорожье прогремели мощные взрывы спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги. Предварительно, по данным мониторинговых чатов, было применение баллистического вооружения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. После взрывов в сети также писали об угрозе применения вражеских БПЛА.

В городе в 10:25 прогремели два мощных взрыва в разных частях Запорожья, по данным мониторов.

"Сразу в нескольких районах города слышали два взрыва. Один – громкий, другой – тише", — говорится в сообщении.

Предварительно были запуски баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. После взрывов в одном из районов города сообщают о столбе дыма.

Через несколько минут после взрывов мониторинговые чаты писали о применении вражеских БпЛА.

"Над правым берегом Запорожья — зафиксирован разведывательный БпЛА", — говорится в сообщении.

В 10:30 мониторинговые чаты сообщили, что по ракетам чисто.

В 11:00 сообщили об отбое воздушной тревоги в Запорожской области.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью россияне обстреляли Харьков. В городе слышали взрывы, есть прилеты по жилым домам.