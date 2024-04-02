СМИ об ударе по Елабуге: пострадали студенты, но непростые

То, что все пострадавшие являлись студентами, уже подтвердили и пропагандисты

Во время атаки дронов на российские объекты в Елабуге все пострадавшие якобы являлись студентами. Их "принудительно" заставляли собирать "Шахеды" для российской армии.

Об этом заявляет российский оппозиционный телеканал "Дождь". В материале указывается, что еще год назад в сети вышло сразу несколько расследований о том, что студентов местного колледжа "Алабуга Политех" с 15 лет якобы массово привлекают к сборке "Шахедов". За отказ от работы студентам грозят отчислением.

"За работу студенты получают 30-40 тысяч в месяц. При этом работать им приходится круглосуточно — иногда без перерывов на отдых и еду", — говорится в сообщении.

Более того, утверждается, что учащимся нельзя разглашать информацию о производстве — "такой пункт прописан в их договоре об обучении". За его нарушение студента могут обязать выплатить колледжу штраф в 1,5-2 млн рублей. В начале 2023 года двое студентов этого колледжа совершали суицид, однако не указывается, связанно ли это с этими принуждениями.

То, что все пострадавшие являлись студентами, уже подтвердили и пропагандисты.

Годом ранее гендиректор "Алабуги" даже засветил то, как происходит производство дронов.

Для справки: в настоящий момент число пострадавших во время ударов по "Алабуге" составляет 12 человек.

Напомним, что все подробности утренней атаки на Татарстан, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.