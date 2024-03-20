Салливан озвучил, какой будет победа Украины в войне: но проигнорировал одно из ключевых условий

Условие, которое не упомянул Салливан, является одним из ключевых

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время объяснений о том, какой должна быть победа Украины, не упомянул среди ее условий восстановление украинской территориальной целостности. Он заявил, что Украина победит, если выйдет из войны суверенной, демократической и свободной страной – но ни разу не вспомнил о возвращении ее территорий.

Об этом Салливан заявил 20 марта на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". Издание привело полную цитату американского чиновника, где он даже не упоминает возвращение украинских территорий – одно из главных условий окончания войны.

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", – сказал он.

Салливан после этого заявления попытался акцентировать свое выступление на том, что США и дальше будут помогать Украине воевать против России, оказывая поддержку поставкам оружия, боеприпасов и данных. По его словам, США и Украина ведут активное сотрудничество во многих областях.

"Это имеет решающее военное измерение, то есть предоставление необходимой поддержки, снабжения и оружия храбрым украинским солдатам, чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя… У нас есть разведывательное сотрудничество, есть экономическое сотрудничество, есть дипломатия, которую мы проводим вместе, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами. Это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", – заявил он.

Между тем пока Салливан уверяет в поддержке со стороны США, спикер Палаты представителей и сторонник Дональда Трампа Майк Джонсон, предпочитающий выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата, заявил, что настроен сначала принять общий бюджет США и только затем перейти к рассмотрению помощи Украины. В этом случае процесс затянется минимум на три недели.

Напомним, что представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 15 марта также отметила важность помощи Украине. Она ответила на вопрос, возможно ли оказать нашей стране подобную помощь из других ведомств после того, как эти деньги появились у Пентагона из-за экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.