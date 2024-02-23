Фальшивые документы дала не Украина: новые детали истории с убийством пилота Кузьминова

Испанские правоохранители засекретили расследование

Российского пилота Максима Кузьминова, убитого в испанской провинции Аликанте, поддельными документами обеспечили сами власти Испании. Однако он не получил защиты.

Об этом пишет испанское издание El Pais. В то же время издание не уточняет о каких документах идет речь. "Монклоа (резиденция премьера Испании. — Ред.) предоставила ему фальшивые документы, но не защиту", — говорится в статье.

Источники El Pais в правительстве Испании сообщили, что Кузьминов сам решил поселиться в Аликанте, где по последним данным муниципального учета проживает 1200 украинцев и 800 россиян. Он решил поселиться в доме в Ла-Кале, жилом районе, расположенном на северной окраине Вильяхойосы.

"Несмотря на то, что возле его дома было полно заведений, специализирующихся на восточных продуктах, Кузьминов предпочитал посещать те, которые в большинстве своем посещают испанцы, возможно, чтобы его не узнали. Военный беглец обычно ни с кем не общался", — подчеркивает издание.

Также отмечается, что его убийство расследуется Гражданской гвардией в условиях строгой тайны, установленной Следственным судом 3 муниципалитета Аликанте. Издание подчеркивает, что в окончательном сценарии истории с убийством еще много пробелов.

Напомним, что вечером 19 февраля появилась информация о гибели российского пилота, который перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8. Об этом начали массово писать в печати Испании, где, как выяснилось, и жил Максим Кузьминов. В СМИ сообщали о том, что его застрелили и переехали собственной машиной.

Первые результаты расследования испанской Гражданской гвардии указывают на то, что убийство выполнила "группа профессионалов, действовавших с аккуратностью и точностью, присущей немногим". Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Кузьминов жил в стране по документам прикрытия, выданным Украиной.