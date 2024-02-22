Возле места убийства российского пилота в Испании нашли послание Путину: фотофакт

Недалеко от места расстрела российского пилота Максима Кузьминова есть послание кремлевскому диктатору.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте гибели пилота Кузьминова, который полгода назад перегнал в Украину вертолет ВС РФ. Недалеко от жилого комплекса, в котором расстреляли летчика, замечено послание российскому диктатору Путину:

"Putin killer. Navalny in memoriam" — "Путин убийца. В память о Навальном".

Надпись "Путин убийца. В память о Навальном"

Надпись нанесена на здание в одном из районов муниципалитета Вильяхойоса, где под чужим именем проживал Максим Кузьминов.

Кстати, пилот Кузьминов и российский оппозиционер Алексей Навальный скончались с разницей всего в три дня. Летчика расстреляли 13 февраля, а о внезапной смерти Навального сообщили 16 февраля. Юлия Навальная настаивает, что смерть ее мужа – спланированное убийство, за которым стоит президент РФ Владимир Путин. В смерти Кузьминова испанские следователи также видят российский след. По информации СМИ, летчик был застрелен патронами российского производства.

Больше о том, что известно о хладнокровном убийстве российского пилота-перебежчика, читайте в репортаже "Расстреляли в 100 метрах от флага Украины: "Телеграф" побывал на месте убийства российского пилота Кузьминова в Испании" .