Возле места убийства российского пилота в Испании нашли послание Путину: фотофакт
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Недалеко от места расстрела российского пилота Максима Кузьминова есть послание кремлевскому диктатору.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте гибели пилота Кузьминова, который полгода назад перегнал в Украину вертолет ВС РФ. Недалеко от жилого комплекса, в котором расстреляли летчика, замечено послание российскому диктатору Путину:
"Putin killer. Navalny in memoriam" — "Путин убийца. В память о Навальном".
Надпись нанесена на здание в одном из районов муниципалитета Вильяхойоса, где под чужим именем проживал Максим Кузьминов.
Кстати, пилот Кузьминов и российский оппозиционер Алексей Навальный скончались с разницей всего в три дня. Летчика расстреляли 13 февраля, а о внезапной смерти Навального сообщили 16 февраля. Юлия Навальная настаивает, что смерть ее мужа – спланированное убийство, за которым стоит президент РФ Владимир Путин. В смерти Кузьминова испанские следователи также видят российский след. По информации СМИ, летчик был застрелен патронами российского производства.
Больше о том, что известно о хладнокровном убийстве российского пилота-перебежчика, читайте в репортаже "Расстреляли в 100 метрах от флага Украины: "Телеграф" побывал на месте убийства российского пилота Кузьминова в Испании" .