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Возле места убийства российского пилота в Испании нашли послание Путину: фотофакт

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Возле места убийства Кузьминова нашли послание Путину
Возле места убийства Кузьминова нашли послание Путину. Фото Коллаж "Телеграфа"

Недалеко от места расстрела российского пилота Максима Кузьминова есть послание кремлевскому диктатору.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте гибели пилота Кузьминова, который полгода назад перегнал в Украину вертолет ВС РФ. Недалеко от жилого комплекса, в котором расстреляли летчика, замечено послание российскому диктатору Путину:

"Putin killer. Navalny in memoriam" — "Путин убийца. В память о Навальном".

Надпись "Путин убийца. В память о Навальном"
Надпись "Путин убийца. В память о Навальном"

Надпись нанесена на здание в одном из районов муниципалитета Вильяхойоса, где под чужим именем проживал Максим Кузьминов.

Кстати, пилот Кузьминов и российский оппозиционер Алексей Навальный скончались с разницей всего в три дня. Летчика расстреляли 13 февраля, а о внезапной смерти Навального сообщили 16 февраля. Юлия Навальная настаивает, что смерть ее мужа – спланированное убийство, за которым стоит президент РФ Владимир Путин. В смерти Кузьминова испанские следователи также видят российский след. По информации СМИ, летчик был застрелен патронами российского производства.

Больше о том, что известно о хладнокровном убийстве российского пилота-перебежчика, читайте в репортаже "Расстреляли в 100 метрах от флага Украины: "Телеграф" побывал на месте убийства российского пилота Кузьминова в Испании" .

Теги:
#Владимир Путин #Алексей Навальный #Максим Кузьминов