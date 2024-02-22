Медведев опять пригрозил "ядеркой", анонсировал поход "на Киев" и высказался об Одессе

Очередное безумное заявление прокремлевского политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен. Он предположил, что рано или поздно российская армия сможет захватить украинскую столицу.

Вспомнил политик и об ядерном оружии, заявив, что угроза применения вполне реальна. В интервью журналистам Медведев сказал, что нужно сделать все, чтобы избежать этого сценария.

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Медведев пригрозил ядерным оружием

Российский политик считает, что угроза применения оружия массового уничтожения сейчас вполне реальна. Поэтому стоит над этим задуматься.

"Это не нагнетание страстей. Это просто повод призадуматься о том, где мы", ― сказал Медведев.

Отметим, что угрозы о применении ядерного оружия из Кремля звучат еще с начала полномасштабной войны. Это цинично называют "защитой российских интересов".

Заявления о захвате Киева и Одессы

Российские войска все-таки смогут оккупировать украинскую столицу, считает Медведев. Это может оказаться нужным для "достижения целей спецоперации". Журналистам он также заявил о необходимости уничтожить "киевский режим".

"Киевский режим должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", ― заявил политик.

Высказался Медведев и об Одессе. Он назвал ее русским городом и призвал "вернуться домов".

"В силу истории города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский, русский город… Одесса, возвращайся домой, мы заждались Одессу в РФ", ― размечтался Медведев.

"Перевоспитание ждунов" в Сибири

Зампред Совбеза РФ высказался и о тех украинцах, которые ждут ВСУ. Они вредят российскому государству, поэтому их стоит "перевоспитывать", считает политик.

"Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь", ― заявил Медведев.

Отметим, что этот политик регулярно угрожает Украине и ее партнерам. В середине января Медведев пригрозил войной Великобритании. Это произойдет, если страна разместит военный контингент на территории Украины. Заявление прозвучало на фоне визита британского министра Риши Сунака в Киев.

Не более лестно Медведев высказался о французах. Он назвал их "лягушатниками" и "уродами". Его эмоциональное высказывание было связано с обстрелом Белгорода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подарил икону Воздушным силам РФ. Это произошло на фоне потери 7 самолетов за неделю.