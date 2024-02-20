Россияне снова расстреляли украинских военных: преступление попало на видео

Аналитики идентифицировали место преступления

Российские оккупанты продолжают открыто нарушать правила и обычаи ведения боевых действий. Оккупанты снова расстреляли двух украинских бойцов.

Об этом сообщили аналитики Deep State. Отмечается, что преступление было совершено возле Работино Запорожской области.

В Deep State отметили, что, по данным смежных подразделений, 18 февраля оккупанты наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта. На этой позиции остались трое бойцов 3-й БрОП "Спартан".

"Противник в очередной раз пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен расстрелян наших бойцов. Кадры уже появились в сети", — говорится в сообщении.

Видео содержит жестокие кадры, потому "Телеграф" его публиковать не будет. Однако желающие могут просмотреть его на канале Deep State по этой ссылке.

Напомним, россияне расстреляли 6 пленных украинских военных, оставшихся в Авдеевке на позиции Музей ("Зенит") после ухода украинской армии. 16 февраля появилось видео с захваченной позиции, на котором оккупанты показали тела расстрелянных украинских воинов.

Кроме того, 18 февраля неподалеку села Веселое (Бахмутский район) россияне в упор расстреляли двух пленных украинцев. Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ обнародовала кадры казни в своем Telegram-канале.