"У врага больше ресурсов": в Третьей штурмовой сделали новое заявление по Авдеевке

Враг кидает в бой большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции в Авдеевке. Однако ресурсы россиян, которые они бросают в бой, преобладают над украинскими.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин. Подробностями он поделился в эфире телемарафона.

Ситуация в Авдеевке критическая. Враг усиливает давление. По его словам, россияне привлекли к боям силы двух регулярных армий. Соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Кроме того, оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная именно из-за соотношения (сил, — ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага… У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", — сказал пресс-офицер.

Бородин объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в критический момент в Бахмуте.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинстве людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", — пояснил он.

Бои за Авдеевку

Авдеевку называют "вратами в Донецк". Российские оккупанты с осени 2023 года пытаются захватить город. В боях за Авдеевку, по словам украинских военных, россияне потеряли уже десятки тысяч солдат.

Захватчикам удалось зайти в город. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

В ВСУ отмечают, что сейчас ситуация в Авдеевке близится к критической. В четверг, 15 февраля, пресс-служба третьей штурмовой бригады официально подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что в Авдеевке предусмотрены дополнительные пути поставки на случай потери основного. В городе уже несколько дней продолжаются уличные бои. Ситуация "диктует определенное изменение тактики боевых действий".