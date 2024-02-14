Новые договоренности по оружию и новые Коалиции: Умеров подвел итоги заседания "Рамштайн"

Сразу три новых Коалиции начали работу после заседания

В среду, 14 февраля, прошло 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как формат "Рамштайн".

Как сообщил в своем Facebook министр обороны Рустем Умеров, переговоры шли о всех основных направлениях, где Украина нуждается в поддержке союзников.

По его словам, это касается ПВО, артиллерии, самолетов, дронов и разминирования.

В частности министр отметил, что начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в которой участвуют уже 15 стран, включая США, Германию и Францию.

В вопросах артиллерии и снарядов речь шла о запуске совместного производства. Умеров отметил, что в этом уже есть результаты.

Также официально была запущена Коалиция дронов, к которой присоединились несколько стран — Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия.

Коалиция разминирования также начала работу после заседания, а к ней присоединились сразу 20 стран. Ее возглавит Литва вместе с Исландией.

Как сообщалось ранее, премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что россияне готовятся к длительной войне, однако предостерегла от попыток договорится с агрессором. По ее словам, это очевидная ловушка.