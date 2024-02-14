Когда Украина пойдет в наступление? Генерал из дружественной страны рассказал о стратегии Сырского

Последние несколько лет Сырский изучал слабые места России, утверждает аналитик

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан убежден в том, что новый главком ВСУ Сырский сосредоточен на поисках слабых мест в российской армии и пробелов в решениях военного руководства врага. Подобная стратегия для генерала с позывным "Барс" уже не раз увенчалась успехом.

Об этом австралийский аналитик рассказал в интервью "Телеграфу". По мнению Райана генерал не стремится к боям, подобным тем, что были на юге во время контрнаступления. Зато имеет другую стратегию.

"Очень важно определить, где слабое место России. И я думаю, это то, что генерал Сырский делал последние несколько лет. Во время битвы за Киев он атаковал россиян не напрямую – а мощно ударил там, где они были слабы, и это привело к каскаду проблем у противника. То же он сделал в Харьковской области", — подчеркнул аналитик.

Мик Райан предположил, что подобные действия можно будет ждать от Сырского где-то в начале 2025-го года. До этого генерал "будет искать российские слабые места или пробелы, которые можно было бы использовать или проверить, применив украинские силы".

Развернутую версию интервью военного аналитика читайте в материале "Телеграфа": "Сырский будет искать слабые места России": генерал Райан о наступлении Украины, планах оккупантов и новой стратегии Запада

Напомним, ранее главнокомандующий Александр Сырский рассказал, сколько длится наступление россиян на фронте. Оккупанты штурмуют украинские позиции с утра и до ночи.