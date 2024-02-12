Сколько еще будет продолжаться война в Украине: премьер Эстонии оценила ситуацию на фронте

Не следует верить, что с Путиным можно договориться о мире. Он старается убедить мир в неспособности Украины выиграть эту войну

Россия готовится к длительной захватнической войне против Украины. Агрессия будет продолжаться до тех пор, пока в Кремле не осознают свою неспособность одержать победу.

Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом она рассказала в интервью газете Der Standard.

"Война продолжается. Мы не должны попадать в разные ловушки, которые там расставлены. Ошибочно считать, что войну можно быстро выиграть. Россия готовится к длительной войне. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не поймет, что не может победить", — сказала она.

Кая Каллас также отметила, что существует вторая ловушка — вера в то, что можно договориться о мире. По ее мнению, мир не наступит даже если согласиться с тем, что захваченные оккупантами земли Украины будут принадлежать России.

"Есть также ловушка страха. Россия этим играет. Четвертый подводный камень лежит у нас самих, если мы скажем, что наши действия будут еще больше провоцировать россиян. Все наоборот. Россию провоцирует слабость, а не сила", — добавила политик.

Каллас также объяснила, в чем именно состоит решающий вопрос на войне. По ее словам, это наличие боеприпасов в достаточном количестве. "Поэтому мы решили поставить миллион артиллерийских снарядов. У коалиции Рамштайн в тринадцать раз больше бюджет, чем у России. Мы сильнее, но мы должны помочь Украине защититься, дать им то, что им нужно. И мы должны верить в украинскую победу, а не в нарратив о том, что Россия все равно победит. Россия хочет, чтобы мы поверили, что Украина не может победить, поэтому мы прекратим ее поддерживать.", – объяснила она.

Напомним, в марте прошлого года страны ЕС договорились поставить Украине миллион снарядов. Поставку хотели завершить сначала до конца 2023, а затем до марта 2024 года. Впрочем, передача в установленные сроки так и не состоится. Поскольку для этого, согласно заявлениям европейских чиновников, у ЕС не хватает производственных мощностей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию, отметил, что вопреки наращиванию Украиной собственного производства, западная оборонная промышленность не может производить достаточное количество боеприпасов. Текущий уровень производства в странах ЕС не отвечает "ни потребностям войны в Украине, ни оборонным потребностям самих стран".