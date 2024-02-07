Украина получит от ЕС более миллиона боеприпасов: Боррель озвучил сроки

Способность оборонно-промышленного комплекса ЕС повысилась на 40%

До конца 2024 года Европейский Союз планирует предоставить Украине 1,155 миллиона боеприпасов. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс ЕС продолжает расти и развиваться.

В частности, его способность повысилась на 40%. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, передает " Интерфакс-Украина ".

"Продолжает расти и развиваться оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза. Можно констатировать, что его способность повысилась на 40%", – сказал Боррель.

Он также отметил, что может назвать конкретное количество боеприпасов, которые ЕС планирует предоставить Украине до конца этого года.

"До конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тыс.", – добавил Боррель.

Кроме того, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что вся оказанная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составила 88 млрд евро. Из них 27 млрд. были направлены на военную поддержку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз готовит 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине вторжения. В него войдет более 200 имен и наименований, активы которых в ЕС должны быть заморожены. Также под санкции должны попасть и другие компании, способствующие военно-техническому усилению РФ или развитию их сектора обороны и безопасности.