Итальянский сенатор назвал войну РФ "геноцидной" и призывает увеличить военную помощь Украине

Италия и Европейский Союз в целом должны предоставить Украине помощь, включая военную, для восстановления суверенитета на всей украинской территории. Агрессия России против Украины является геноцидной, а ее жертвам должно быть гарантировано правосудие. Об этом в комментарии Guildhall заявил член Сената Италии, экс-министр иностранных дел Италии Джулио Терци ди Сант Агата.

"Как ведущий член делегации Италии в Европейской комиссии и член Сената Италии, в декабре я представил нашу резолюцию премьер-министру Джордже Мелони, перед ее выступлением в Брюсселе, за несколько дней до того, как ЕС принял историческое решение о начале переговоров о членстве с Украиной. Главный приоритет этой резолюции — необходимость для Украины противостоять нападению и полное восстановление украинского суверенитета на всей украинской территории, и, наконец, стать членом европейской семьи. Несколько ключевых аспектов были использованы премьером в ее выступлении, а затем озвученные Джорджей Мелони позиции были учтены в финальной резолюции ЕС", — заявил политик.

"Украина должна получить больше помощи, мы обязаны помочь любыми возможными способами — дипломатическим, политическим, военным. Мы должны помочь отстроить Украину и должны обеспечить справедливость и правосудие для жертв этой ужасной, геноцидной агрессии российских сил, продолжающейся уже два года и несколько месяцев", — подытожил Джулио Терци.