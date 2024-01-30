Включая депутатов и прокуроров: в Раде нашли, кем пополнить ВСУ в рамках мобилизации

Воевать должны все

Вопрос мобилизации стоит остро для украинцев, а еще больше эмоции накаляет новый законопроект, который уже утвержден в Кабмине. Как отмечают в Раде, он, безусловно, будет предусматривать поправки о военных обязанностях высших чинов власти.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк. По его словам, исключений по призыву и службе на фронте не должно быть.

Нардеп отметил, что сейчас остро стоит вопрос демобилизации, ведь есть военные, которые с самого начала полномасштабного вторжения на поле боя. И они, и их родные, уже устали от этого, тем более когда рядом есть сосед или знакомый, который не на фронте.

"Первое, что нужно решить этим законопроектом, это вопрос демобилизации. Второе — собственно мобилизации", — сказал Нагорняк.

По его мнению, одно без другого невозможно, ведь сейчас уже нет очередей к военкоматам и люди все менее "охотно" идут воевать.

"Люди должны увидеть, что защищать страну надо всем — от высших чиновников до сельских голов и поселковых депутатов", — подчеркнул депутат.

И этот вопрос не только человеческого ресурса, но и мотивации. Ведь когда мужчины увидят, что "закон для всех один", большинство из них изменит мнение. Конечно, по словам Нагорняка, фронт нуждается в квалифицированных кадрах, поэтому нужно призывать и силовиков на пенсии. Ибо они на нее идут довольно рано, еще в пределах военного возраста.

"Нардепы также должны своим примером показать, что эта мобилизация начинается не снизу, а сверху", — подчеркнул Нагорняк.

Люди должны увидеть, что в Украине нет каких-то защищенных каст, не воюющих. Ведь у людей сейчас есть безумный запрос на справедливость, и власть обязательно его должна удовлетворить.

Конечно, нардеп подчеркнул, что финансовую мотивацию никто не отменял, и по вопросу фронта она должна быть. Именно она побуждает молодых людей идти в ТЦК добровольно и достойно защищать страну.

Больше о новом законопроекте по мобилизации, процессах его принятия и о том, кто должен воевать читайте в материале "Телеграфа" Законопроект о мобилизации запоздал, но защищать страну должны все, включая депутатов, — нардеп Нагорняк.

Ранее "Телеграф" писал, что военкомат в Киеве подал в розыск дважды комиссованного воина АТО.