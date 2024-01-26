Россия нападет на Эстонию, а США не помогут: Politico озвучило сценарий и дало совет Европе

Европа может остаться с россиянами один на один

Европа должна готовиться к вероятной войне с Россией, рассчитывая только на собственные силы, а не на помощь США. Речь идет о создании собственного атомного щита.

Такое мнение высказал лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом пишет Politico.

"Мы хотим помощи НАТО, но мы также должны быть достаточно сильными, чтобы быть в состоянии защитить себя без него или при Трампе. Независимо от того, кто будет избран в Америке, Европа должна быть в состоянии стоять на своем плане внешней политики и быть может защитить себя самостоятельно", – считает Вебер.

В Politico пишут, что в 2027 году президентом в США будет Трамп, война в Украине продолжится, а Россия возьмет под контроль восточную часть Эстонии.

Издание отмечает, что Европе необходимо от 5 до 10 лет, чтобы вернуть вооруженный потенциал и восстановить промышленную базу. А в ЕС только Франция и Великобритания оказывают серьезное влияние – они имеют 560 ядерных боеголовок.

Также авторы предполагают, что Великобритания возглавит войска НАТО в Европе, а США выведут свои в Тихоокеанский регион. В частности, издание пишет о сценарии, по которому президентом США стал Дональд Трамп, и его страна будет занята вопросом вокруг Тайваня, что даст простор для маневров Кремля в Европе.

Европа уже сейчас должна возвращаться к наращиванию военного потенциала и готовиться к вероятному противостоянию. Сейчас европейские страны уязвимы, ведь без США нет нужного вооружения, техники и прочего. ЕС потребуется 100 миллиардов евро наличными для увеличения оборонного производства. Блок может быть на одном уровне с Россией за 18-24 месяца, когда дело доходит до производства оружия.

К усилению потенциала следует добавить еще наращивание ядерного оружия, отмечает издание. Ведь это сильный рычаг влияния в вопросе безопасности. Так называемый атомный щит должен покрывать гораздо больше страны и даже дойти до Польши.

Сценарий нападения РФ на Эстонию

"Год 2027. Продолжается третий год второго президентства Трампа. Украина все еще воюет, но западная помощь иссякла, а линии фронта заморожены на месяце. На другом конце света столкновения вокруг Тайваня между Пекином и Вашингтоном ухудшаются. Именно тогда президент России Владимир Путин решает нанести удар ", — пишет издание.

Прогнозируется, что ракеты поразят эстонскую авиабазу Эмари. Сотни тысяч военных в Ленинградском военном округе России — закаленные годами войны в Украине и оснащены невидимыми истребителями Су-57, танками Т-14 "Армата", беспилотными летательными аппаратами, реактивными и мобильными артиллерийскими системами, способными взрываться тысячи снарядов в день благодаря годам военной экономики — войдут в восточную Эстонию и оккупируют ее.

Первыми пострадают силы усиленного передового присутствия НАТО из 2200 многонациональных военнослужащих, возглавляемые Соединенным Королевством и подкрепленные около 10 000 эстонских военных и еще тысячами местных волонтеров.

По данным Politico, международные войска будут там размещены, чтобы поставить на карту жизни иностранцев и продемонстрировать решительность, но не более.

Однако США не будут спешить за помощью, ведь большинство войск будут отправлены в Индо-Тихоокеанский регион. Более того, Трамп уже дал сигнал Путину, что его не очень беспокоит акт агрессии в Балтии.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия хотела попасть в НАТО, но это было в 1994 году. Тогда президент России Борис Ельцин призвал президента США Билла Клинтона принять решение.