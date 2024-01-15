"Не все имеют одинаковую позицию": в ОП оценили результаты саммита в Давосе, в Кремле уже отреагировали

У нас еще много работы впереди, но все мы на одной волне, подчеркнул Ермак

Встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран по украинской Формуле мира в Давосе (Швейцария) собрала более 80 государств и международных организаций. Обсуждались пять пунктов Формулы и состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны.

По итогам было принято пресс-коммюнике сопредседателей встречи. Как напомнил глава Офиса президента Андрей Ермак, в ходе предыдущих консультаций на Мальте были обсуждены первые пять пунктов Формулы мира. В Давосе презентовали еще пять пунктов Формулы: по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Он добавил, что состоялись открытые и конструктивные переговоры, в ходе которых подробно обсуждались ключевые принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины и всего мира. Он должен основываться только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.

"Будет не совсем правдой, если я скажу, что абсолютно все имеют одинаковую позицию. И это хорошо, потому что, как вы знаете, уникальность Формулы мира состоит в сочетании разных позиций и подходов. Но мы чрезвычайно объединены вокруг основных принципов, основанных на международном праве и нормах Устава ООН … У нас еще много работы впереди, но все мы на одной волне. И это очень вдохновляет", — отметил Ермак.

В совместном пресс-комюнике по итогам встречи подчеркивается, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности. Поэтому война против Украины является одним из главных дестабилизирующих факторов безопасности в мире.

"Задачей мирового сообщества является не только завершение войны, но и преодоление последствий всех кризисов, которые были ею рождены по всему миру", — сказано в комюнике.

В свою очередь в Кремле поспешили заявить, что эта встреча не будет иметь ни каких результатов, так как на ней не было России.

"Это просто разговор ради разговора… Без нашего участия какие-либо дискуссии лишены каких-либо перспектив на любой результат", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, 15 января в Давос прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он анонсировал, что встретится с лидерами страны и примет участие в Давосском форуме.

"Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины. В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", — отметил глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по данным Bloomberg, советники по национальной безопасности завершили саммит в Давосе без четкого плана по установлению мира в Украине. Не все делегации выразили однозначную поддержку, были и те, кто упомянул о "беспокойстве РФ", которые, по их мнению, стоит принимать во внимание.