Российские ракеты, аэростаты и дроны над странами НАТО: почему Альянс не реагирует на провокации РФ

Бездействие европейцев поощряет россиян к дальнейшей эскалации

Для Европы 2024 год начался сразу с двух военных провокаций со стороны РФ. Сначала во время массированного обстрела Украины в воздушное пространство Польши вошла российская ракета, а уже через несколько дней в Германии сообщили об обнаружении дронов "неизвестного происхождения" над базами Бундесвера, где сейчас проходят обучение украинские военные.

Учитывая, что полномасштабная война с государством-террористом длится почти два года, подобные инциденты могли бы не вызвать недоумение, если бы не одно "но". Ни Польша, ни Германия, ни остальные страны-члены Североатлантического альянса никак не отреагировали на нарушение Россией воздушного пространства своих коллег по НАТО.

Почему самый мощный оборонный альянс мира "не замечает" эскалации со стороны РФ и какие последствия это будет иметь в перспективе, "Телеграф" спрашивал у военных экспертов.

Страх сильнее самоуважения?

В среду, 10 января, в Брюсселе состоялось очередное заседание Совета Украина-НАТО. Накануне президент Владимир Зеленский выразил ожидания от встречи. В частности, речь шла об усилении военной поддержки Киева Альянсом и активизации вступления Украины в НАТО.

Между тем, чем дольше продолжается война в Украине, тем менее иронично звучит вопрос о том, кто кого усилит в случае нашего присоединения к Альянсу — НАТО Украину или наоборот.

Пока украинские силы ПВО в считанные часы отбивают атаки сотен крылатых ракет и дронов, польские военные "не замечают", как в их воздушное пространство входит российская ракета, продвигается на 40 км вглубь страны и исчезает. А немецкие военные просто наблюдают за регулярно кружащими над военными базами Бундесвера дронами и не пытаются ни сбить элемент вражеской разведки, ни вынести предупреждение стране-провокатору.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, не следует забывать и об инциденте с аэростатом в Румынии в начале 2023 года. Тогда, по убеждению эксперта, РФ тестировала возможности ПВО стран НАТО в случае нанесения ударов по Украине через воздушное пространство Румынии из акваторий Средиземного моря, где находятся носители ракет.

Отсутствие реакции на подобные провокации лишь побуждает Россию к дальнейшему "прощупыванию" красных линий для НАТО, говорит аналитик.

"Зачем выносить эти инциденты в публичную плоскость, демонстрируя свою полную беспомощность? Дроны работают над военными полигонами, на которых проводят учения. Они должны быть прикрыты системами ПВО и разрешения на применение этих систем никто просить не должен.

России же четко дали понять, что, зная о происхождении этих беспилотников, страны НАТО не используют собственное ПВО даже на глубинных территориях, не говоря уже о провокациях у границ. Конечно, это провоцирует РФ на эскалацию напряженности", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Особую обеспокоенность вызывает поведение Польши, которое располагает новейшими системами ПВО Patriot, но не сбивает ракету, прицельно направляющуюся в место базирования военного подразделения США и логистических хабов, занимающихся переправой военного снаряжения и техники для нужд Украины.

Несмотря на то, что польский телеканал Republika сообщил о падении российской ракеты в населенном пункте Вожучин-Сахарня Томашовского уезда, в Минобороны страны заявили, что масштабные поиски обломков не принесли результатов, а следовательно, прилета "не было".

В поисках участвовало 500 военных

По словам Дмитрия Снегирева, вопрос невозможности или нежелания обнаружения обломков ракеты остается открытым, ведь если бы факт атаки был доказан, НАТО пришлось бы применять 5 статью о коллективной защите, а это означает объявление войны России.

Важным аспектом является то, что данный инцидент не имеет ничего общего со случаем, когда на территорию Польши упала украинская ракета ПВО, которая противодействовала российской, входящей в воздушное пространство Польши. Тогда мы выполняли свои братские обязательства по отношению к соседу.

"В этот раз речь шла о российской ракете, которую запустили прицельно, а район нанесения ударов выбрали не случайно. Что делают поляки? Наблюдают. То есть ждут, пока ракета вылетит обратно в Украину и нанесет удар по жилым домам? Тогда польская сторона должна брать на себя ответственность за человеческие жертвы в Львовской области.

Уже не стоит вопрос создания зоны безопасности с использованием систем Patriot на румынских и польских границах, которые должны прикрыть небо Украины, учитывая, что это ПВО дальнего радиуса действия. Мы должны рассчитывать на партнерские отношения со странами НАТО в вопросе прикрытия воздушного пространства. Вместо этого они свое воздушное пространство прикрыть не могут", — отмечает эксперт.

Провоцировать НАТО и воевать с ним – разные вещи

Несмотря на то, что Россия регулярно устраивает провокации на границах и в воздушном пространстве стран-членов НАТО, перспектива прямого конфликта с Альянсом все еще пугает Владимира Путина, уверен Дмитрий Снегирев.

"Ядерный статус стран-членов НАТО является сдерживающим элементом для воинственных настроений РФ. Россия будет провоцировать и идти на эскалацию, но не для того, чтобы начать войну с НАТО, а чтобы удерживать градус напряжения, запугивать, исключать возможность военно-технической помощи Украине.

Впрочем, с НАТО не все так плохо. Они уже занимаются наращиванием темпов и объемов производства средств поражения, увеличивают отчисления на оборонные нужды системы безопасности блока НАТО. Процессы идут. Другой вопрос, что между нежеланием эскалировать и бездействием достаточно тонкая грань. Мир и так балансирует на грани ядерной катастрофы, поэтому ответ на произвол РФ должен быть адекватным", — уверен эксперт.

Провоцируя НАТО, Россия не запугивает страны-члены Альянса, а наоборот побуждает их к подготовке и усилению военного потенциала, говорит полковник запаса СБУ Михаил Притула.

По словам эксперта, количество и качество вооружения НАТО и РФ не стоило сравнивать даже до полномасштабной войны в Украине, а теперь разрыв в пользу России увеличился в разы. За последние два года европейские ВПК перешли на военные рельсы и сегодня производят вооружение и военную технику в расчете на Украину и на закрытие собственных нужд.

"Это оружие находится на разных цивилизационных уровнях, в разных эпохах. Россия имеет советское или китайское вооружение, Запад — современное, высокотехнологичное. Пропасть между ними можно увидеть в небе Киева, когда там появляются "Кинжалы" и так же быстро перестают существовать.

Россия будет продолжать провокации. Нельзя исключать сценарий, при котором она даже нанесет удар по отдельным объектам в Европе (такие угрозы раздаются с 2014 года). Не зря же они запускали бомбардировщики над Черным морем, направляли туда подлодки… Впрочем, это будет означать конец для России, ведь ответ НАТО будет мощным. Соответствующие сценарии давно разработаны странами-членами Альянса", — говорит Михаил Притула в комментарии "Телеграфу".