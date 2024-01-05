Мобилизация в Украине: что Зеленский должен был объяснить гражданам в новогоднем обращении

Психолог Валентин Ким указал на ошибку Владимира Зеленского в новогоднем обращении

Во время своего новогоднего обращения к украинцам президент Владимир Зеленский, говоря о необходимости защищать государство от врага, допустил важную ошибку. Его обращение не несло в себе конкретики относительно мобилизации.

Так считает политический психолог и эксперту по невербальной коммуникации Валентин Ким. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Эксперт отметил, что мобилизация не может нравиться, но это неотъемлемый процесс полномасштабной войны. Поэтому люди не ждут, что им скажут: "мобилизации не будет". Психолог подчеркнул, что в обществе есть запрос на открытость и рациональность.

"Обратите внимание на фактически рекламные объявления некоторых бригад, которые самостоятельно набирают людей. Там четко сказано, куда ты попадешь, чем будешь заниматься и что тебе для этого дадут. В этих бригадах нет проблем с людьми, к ним стоят очереди, ведь человек точно знает, на что он подписывается.", — отметил психолог.

Валентин Ким считает, что именно такой подход к мобилизации должен быть на государственном уровне. По его мнению, в своем обращении Владимиру Зеленскому следовало дать украинцам понимание того, что власть имеет концепцию изменений в этих процессах, что над этим работают и дальше будет лучше. Он не сделал этого.

Больше по теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Настоящего Зеленского мы видели лишь раз: психолог рассказал об изменениях президента за последние 5 лет".

Ранее "Телеграф" писал, что Украина вынуждена идти на крайне непопулярные меры по усилению мобилизации. В частности, на снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и уменьшение оснований для освобождения от военной службы. Других альтернатив этому сейчас нет. Об этом заявил Владимир Зеленский.