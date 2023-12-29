Пообещал обнять и согреть: Лукашенко цинично принял в Беларуси вывезенных из Украины детей

Неизвестно сколько украинских детей привезли в страну

В условиях полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично посетил организованную правительством встречу с незаконно депортированными детьми.

Правитель Беларуси пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать их детство более счастливым". Об этом сообщает АР.

Кроме того, на встрече с детьми, привезенными с оккупированных Россией территорий Украины, Лукашенко открыто бросал вызов международному возмущению из-за причастности Беларуси к депортации российскими властями украинских детей.

Депортация детей

Белорусские чиновники не сообщают сколько украинских детей привезли в страну. Но по подсчетам Йельского университета выявлено, что более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками.

Белорусская оппозиция призвала Международный уголовный суд привлечь Лукашенко и его чиновников к ответственности за причастность к незаконному перемещению украинских детей.

Ранее "Телеграф" выяснил, что делает Украина для возвращения депортированных и кто может стать посредником по этому важному делу.

По состоянию на декабрь 2023 года депортировано — 19 546 человек, но это только официально. Неофициально, как говорят и украинские чиновники, и волонтеры, таких детей гораздо больше.