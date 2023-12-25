"Никаких надежд": военный рассказал, могут ли оккупанты захватить Часов Яр

Российская армия пытается захватить город

Российская армия продолжает вести активные бои в Бахмутском районе Донецкой области, пытаясь подойти к городу Часов Яр. Однако все их попытки подобраться ближе к городу терпят поражение.

Сейчас боевые действия ведутся на очень дальних подступах к городу, а сам город сильно укреплен. Об этом в эфире канала "FreeДом" рассказал заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины — старший лейтенант Алексей Тарасенко.

По словам офицера ВСУ, противник пытался вбить клин на севере от города Бахмут – возле села Богдановки от поселка Хромовое. Но силы ВСУ ведут оборонительные бои, что не дает надежды противнику продвинуться ближе к городу.

"… Там линия фронта также плюс-минус стабилизировалась по окрестностям Богдановки. Вооруженные силы ведут тяжелые оборонительные бои, но, безусловно, никаких надежд у противника на сейчас быть не может", – прокомментировал Алексей Тарасенко.

Напомним, российская армия активизировалась в районе Бахмута – к югу и к западу от города. Это может указывать на подготовку противником новой попытки наступления, которое в этот раз будет направлено на Часов Яр.

Ранее командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении захватчики сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий, а также бросают туда боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и тех, кто раньше был в подразделениях "шторм z" и "шторм v".