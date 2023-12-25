Будут испытывать в Украине? На артсистеме Caesar появится искусственный интеллект

Интеграция ИИ в СУВ САУ Caesar сократит расход снарядов на треть

В 2024 году на самоходную артиллерийскую установку Caesar впервые установят искусственный интеллект. И по всей вероятности, судя по новостям о создании артиллерийской коалиции для Вооруженных сил Украины, САУ испытают сразу на передовой.

Об этом пишет издание Defence Express. В материале отмечено, что Украина заявила о заинтересованности в дальнейшей закупке САУ Caesar, очень хорошо проявивших себя на поле боя.

Интересно, что Caesar отличается среди других образцов САУ стран НАТО умеренной ценой (4,5 – 5,5 млн. евро за единицу). А еще эту колесную артсистему можно производить довольно быстро – сейчас производитель сдает по 8 САУ в месяц, в дальнейшем производство может быть расширено.

В то же время, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в 2024 году "запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта". По его словам, такая интеграция позволит на треть сократить расход снарядов.

"То есть возможно предположить, что определенные тесты этой новой системы управления огнем уже состоялись и речь идет о переходе от тестовой к серийной версии. При этом особой технической сложности в самой интеграции в эту САУ нового программного обеспечения не усматривается, потому что Caesar и так является "цифровым" и речь вполне может идти только об обновлении "софта"", – отмечает издание.

Интеграция ИИ в систему управления огнем САУ может предоставить артиллерии ряд новых возможностей – обработка дополнительных данных, анализ массивов статистической информации, работа с разведданными с дронов для самостоятельной корректировки огня. Более того, вслед за Caesar подобные системы могут появиться для других украинских и западных САУ.

"В то же время, если использование систем с искусственным интеллектом действительно уменьшит расход снарядов на 30%, то это означает огромную экономию и вполне может в определенной степени снизить потребность в них", — резюмирует издание.