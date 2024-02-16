"Сливал" данные кураторам из России и мечтал о захвате Киева: СБУ задержали предателя (видео)

Предателю грозит пожизненное заключение

В Киеве был задержан агент ФСБ, который работал на врагов и в первые дни полномасштабного вторжения активно собирал разведданные для своих кураторов. Он предоставлял русским информацию о местах базирования украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.

Когда предатель понял, что вражеские войска не смогут захватить столицу, то он на длительное время "залег на дно". Подробнее о задержании агента ФСБ рассказали в пресс-службе СБУ.

Так, мужчина в течение февраля-марта 2022 года выполнял задание своих кураторов из ФСБ по выявлению мест базирования украинских защитников.

Врага интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и окрестностях города. Для этого российский агент в промежутках между комендантскими часами обходил улицы, пытаясь скрыто фиксировать максимум локаций украинских защитников.

Среди массива информации оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары.

Однако агрессору не удалось реализовать свои планы и агент ФСБ на длительное время "залег на дно". Впоследствии он вновь связался со своими кураторами и начал вести пропагандистскую деятельность в социальных сетях.

На этот раз вражеский агент должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины.

Установлено, что в сообщениях на собственной фейсбук-странице злоумышленник восхвалял оккупантов и призвал к захвату столичного региона нашего государства.

Предателю грозит пожизненное тюремное заключение

Предатель был задержан сотрудниками СБУ. Ему предъявили подозрение сразу по нескольким статьям КК Украины, среди которых: госизмена, пропаганда войны и разжигание национальной вражды.

На данный момент предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева и его знакомая попали за решетку из-за разговоров по телефону. Онии оправдывали вооруженную агрессию РФ и ждали прихода к власти оккупантов, а также называли украинцев "фашистами".