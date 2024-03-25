Взрывы в Крыму: спутниковые снимки показали, что с нефтебазой оккупантов

В результате атаки по Гвардейскому на территории временно оккупированного Крыма были уничтожены топливные резервуары. В сети появились соответствующее спутниковые снимки.

На фото показали территорию нефтеперерабатывающего завода 11 марта и 24 марта. Об этом пишет один из местных пабликов в Telegram.

Так, согласно спутниковым снимкам Planet Labs в Гвардейском повреждены по меньшей мере три топливных резервуара. На фото от 24 марта видны значительные повреждения.

Отметим, что о взрывах в Крыму в воскресенье сообщали некоторые местные паблики. После звуков взрывов в небо стали подниматься столбы черного дыма. На месте разгорелся масштабный пожар.

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