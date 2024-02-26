"Как мы можем отпустить?": путинский рупор сделал признание насчет убийства пилота Кузьминова

Соответствующее нарративы озвучили на российском госканале

Российская пропагандистская машина признала ответственность РФ за внесудебную расправу над летчиком Максимом Кузьминовым, который угнал у РФ вертолет Ми-8 для Украины. На пропутинских телеканалах вышел целый ряд соответствующих сюжетов.

Об этом сообщает российский оппозиционный канал "Можем объяснить". Отмечается, что расправу над Кузьминовым пропаганда в один голос называет исполнением приказа".

Так, например, программа "Вести недели" с пропагандистом Дмитрием Киселевым посвятила большой сюжет бывшему российскому летчику Максиму Кузьминову, убитому в Испании. В 10-минутном видео госканал фактически признает, что за его устранением стоит Россия.

"Собаке — собачья смерть" — такой заголовок изначально носил анонс сюжета об убийстве Кузьминова. Именно так ранее комментировал это зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Но при выходе "Вестей недели" на другой часовой пояс появился другой заголовок: "По заслугам!". "Хотел сладкой жизни, а получил шесть пуль", — злорадствует Киселев.

"Журналисты" Киселева в своем сюжете называют Кузьминова "предателем" и "иудой". Автор Сергей Зенин продемонстрировал архивные интервью с несколькими офицерами спецназа главного разведуправления РФ, которое они дали сразу после побега Кузьминова. Их лица были закрыты. Один из них заявил корреспонденту: "А как мы можем такое отпустить? Мы по-любому накажем". Сам Зенин дополнил эти слова: "Летом прошлого года о будущем Кузьминова говорили уверенно — приказ получен, а его выполнение — вопрос времени".

Операция "Синица"

В августе 2023 года военная разведка Украины вместе с департаментом внутренней безопасности Нацполиции провела уникальную операцию под кодовым названием "Синица" по захвату российского вертолета Ми-8. Тогда российский пилот Максим Кузьминов, завербованный украинскими спецслужбами, фактически похитил и смог доставить в Украину вражеский вертолет Ми-8 через линию фронта по безопасному коридору. После этого он должен был получить безопасность и вознаграждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" побывал на месте убийства российского пилота Кузьминова в Испании.