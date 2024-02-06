Остается много вопросов, но...: в "Слуге народа" дали прогноз по голосованию за законопроект о мобилизации

Первое чтение он все же может пройти

Верховная рада Украины может поддержать новый законопроект о мобилизации в первом чтении. Несмотря на то, что у документа еще много вопросов.

Об этом сообщил в эфире "Телемарафона" заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки из фракции "Слуга народа" Егор Чернев. По его словам, завтра, 7 февраля, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки соберется для обсуждения законопроекта о мобилизации.

На нем примут решение о дальнейшей судьбе документа: либо будут рекомендовать его до первого чтения, либо будут думать над другими опциями.

По словам Чернова, если документ не будут рассматриваться в первом чтении, то его могут отправить на доработку или снять с рассмотрения. Это позволит Министерству обороны сделать новый законопроект.

"Я думаю, что первое чтение он все же может пройти. Но остается еще много вопросов, которые можно решить между первым и вторым чтением правками к нему. Мы видим, что есть много вопросов к законопроекту", — подчеркнул Чернев.

По его словам, также остаются вопросы к получению повесток в электронном кабинете. Он подчеркнул, что не все предложения, инициированные Комитетом, были учтены. Также появились новые спорные нормы, вызывающие вопросы.

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