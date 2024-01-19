Украина направит в 2024 году рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей: о каких цифрах идет речь

Наша обороноспособность усилится

Правительство Украины сегодня, 19 января, выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей. По сравнению с 2023 годом сумма велика.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь идет о 17,5 млрд. гривен.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей", — говорится в заявлении.

По его словам, речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Ранее правительство выделило на укрепление оборонных рубежей и границы более 2,6 млрд грн. В 2023 году из резервного фонда на строительство фортификационных сооружений, в частности, в северных и восточных регионах, правительство направило более 1,7 млрд грн.

Кроме того, сегодня, 19 января, утвердили механизм, которым будет распределена дополнительная субвенция общин. Размер выделенных средств – 33,4 млрд грн.

"Существенная сумма, которая поможет местным властям выполнять все необходимые расходы для устойчивости и развития нашего государства", — отметил Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, поддержка будет предоставляться в два этапа. В первую очередь средства выделяются общинам, которые в этом больше нуждаются. В частности, деоккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепка Пидласса предложила пошлину на роскошь. Украинцы возмущены таким предложением.