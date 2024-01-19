Украина направит в 2024 году рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей: о каких цифрах идет речь
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Наша обороноспособность усилится
Правительство Украины сегодня, 19 января, выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей. По сравнению с 2023 годом сумма велика.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь идет о 17,5 млрд. гривен.
"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей", — говорится в заявлении.
По его словам, речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.
Ранее правительство выделило на укрепление оборонных рубежей и границы более 2,6 млрд грн. В 2023 году из резервного фонда на строительство фортификационных сооружений, в частности, в северных и восточных регионах, правительство направило более 1,7 млрд грн.
Кроме того, сегодня, 19 января, утвердили механизм, которым будет распределена дополнительная субвенция общин. Размер выделенных средств – 33,4 млрд грн.
"Существенная сумма, которая поможет местным властям выполнять все необходимые расходы для устойчивости и развития нашего государства", — отметил Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, поддержка будет предоставляться в два этапа. В первую очередь средства выделяются общинам, которые в этом больше нуждаются. В частности, деоккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.
Ранее "Телеграф" писал, что нардепка Пидласса предложила пошлину на роскошь. Украинцы возмущены таким предложением.