Поставила себя в безвыигрышное положение: политолог объяснил, почему народ не хочет делиться победой с властью

Из-за оптимистической пропаганды о скорой победе были утеряны время и боевой потенциал

Скандальный законопроект о мобилизации изначально имел политтехнологический характер. Его основной задачей было переложить ошибки политического руководства на военных.

Политолог Владимир Цыбулько рассказал об этом в комментарии "Телеграфу". По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский постарался выступить "мудрым отцом нации", выставив этот законопроект на обсуждение в широком кругу.

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"Откровенно антиконституционные новеллы, против которых не выступило руководство ВР, зато жестко отреагировал омбудсмен, подтвердили старую схему: "купи козу ― продай козу". Зеленский постарался выступить мудрым отцом нации, предлагая все обсудить в широком кругу. Но слишком на поверхности все было изначально", ― сказал Цыбулько.

Политолог назвал это примитивной спекуляцией. По его мнению, власть изначально поставила себя в безвыигрышное положение, когда запускала оптимистическую пропаганду о скорой победе над врагом. Из-за этой тактики было утеряно время и существенно снижен боевой потенциал.

"Она "качала" оптимистическую пропаганду о скорой победе. В итоге сожгла психологическую готовность украинцев к длительной войне", ― подчеркнул Цыбулько.

Власти теперь придется заключать новый "контракт на войну" с обществом. Вот только народ уже не захочет делиться победой с политическим руководством.

"Но общество уже не хочет делиться победой (которая точно будет, вопрос лишь во времени и количестве потерь) с обанкротившейся командой Зеленского. Без коалиционного правительства, без выбрасывания из власти мошенников, мародеров и ворюг такой контракт невозможен! Как и без увольнения из войск некоторых бездарных "мясников", строивших карьеру на удовлетворении прихотей политиков ценой жизней простых солдат", ― сказал Цыбулько.

Детальнее о ситуации вокруг скандального законопроекта читайте в материале "Телеграфа": "Усиление мобилизации в Украине: что стоит за политическими танцами вокруг законопроекта".

Ранее "Телеграф" писал, что Валерий Залужный выступил против одной из норм обсуждаемого проекта изменений в процесс мобилизации.