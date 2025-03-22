Ростовську область атакували БПЛА: в Ростові росіська ППО "збила" два будинки (фото, відео)

Російська ППО під час спроби відбити атаку безпілотників вразила дві житлових багатоповерхівки

В Росії ударні безпілотники в ніч на 22 березня вчергове атакували Ростовську область. Російська протиповітряна оборона намагалася збити БПЛА, але замість цього "збила" два власні багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомили російські місцеві пабліки. Інформацію про удари по багатоповерхових будинках оприлюднив т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь.

За його словами, російська протиповітряна оборона нібито вдало відбила атаку безпілотників. Кілька БПЛА було збито у Міллеровському та Шолоховському районі. Уламки безпілотників нібито вразили багатоквартирний житловий будинок, а в Пролетарському районі Ростова БПЛА нібито атакував квартиру у висотному багатоквартирному будинку, на рівні 17 поверху. Загиблих немає, двоє росіян постраждали.

Проте скоріше за все, обидва житлові будинки вразила російська ППО, оскільки вже було дуже багато таких випадків. Росіяни просто намагаються звинуватити Україну в нібито ударах по цивільному населенню. У місцевих пабліках з'являлися коментарі обурених мешканців Ростова на тему невдалої та безладної роботи ППО, але їх почали масово видаляти.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 21 березня атакували Запоріжжя щонайменше 12 безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки загинуло троє людей, в тому числі 41-річний чоловік та 14-літня дівчинка, щонайменше 12 осіб дістали поранень.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на середу 19 березня у Києві та Київській області лунали вибухи. Через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.

Також окупанти в цю ж ніч атакували Кропивницький – місто пережило масштабну атаку безпілотниками. Постраждали люди, зруйновано цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих від масованої атаки РФ на Кропивницький – четверо дітей. Також повідомлялося, що під вогнем були переважно житлові мікрорайони, "Укрзалізниця" змінила рух деяких поїздів через пошкодження колії. Загалом через наліт окупантів, які знімали свій злочин на відео, постраждало 14 осіб.