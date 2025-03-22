Ростовскую область атаковали БПЛА: в Ростове российская ПВО "сбила" два дома (фото, видео)

Российская ПВО при попытке отбить атаку беспилотников поразила две жилых многоэтажки

В России ударные беспилотники в ночь на 22 марта в очередной раз атаковали Ростовскую область. Российская противовоздушная оборона пыталась сбить БПЛА, но вместо этого "сбила" два собственных многоэтажных жилых дома.

Об этом сообщили российские местные паблики. Информацию об ударах по многоэтажным домам обнародовал вр.и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, российская противовоздушная оборона якобы удачно отразила атаку беспилотников. Несколько БПЛА были сбиты в Миллеровском и Шолоховском районах. Обломки беспилотников поразили многоквартирный жилой дом, а в Пролетарском районе Ростова БПЛА якобы атаковал квартиру в высотном многоквартирном доме, на уровне 17 этажа. Погибших нет, двое россиян пострадали.

Однако, скорее всего, оба жилых дома поразило российское ПВО, поскольку уже было очень много таких случаев. Россияне просто пытаются обвинить Украину в якобы ударах по гражданскому населению. В местных пабликах появлялись комментарии возмущенных жителей Ростова на тему неудачной и беспорядочной работы ПВО, но их начали массово удалять.

Напомним, что российские оккупанты вечером 21 марта атаковали Запорожье по меньшей мере 12 беспилотниками типа Shahed. В результате атаки погибли три человека, в том числе 41-летний мужчина и 14-летняя девочка, по меньшей мере 12 человек получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду 19 марта в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.

Также оккупанты в эту же ночь атаковали Кропивницкий – город пережил масштабную атаку беспилотниками. Пострадали люди, разрушена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших от массированной атаки РФ на Кропивницкий – четверо детей. Также сообщалось, что под огнем были преимущественно жилые микрорайоны, "Укрзализныця" изменила движение некоторых поездов из-за повреждения колеи. Всего из-за налета оккупантов, снимавших свое преступление на видео, пострадали 14 человек.