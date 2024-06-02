США повинні дозволити Україні бити по Росії усім американським озброєнням: в ISW сказали, чому

Росіяни не будуть концентрувати війська та бази біля прикордоння, якщо будуть розуміти, що все це стане мішенню для ЗСУ

Сполучені Штати повинні скасувати будь-які обмеження на знищення Україною російських військових цілей американським озброєнням на російській території. Україна повинна мати можливість застосовувати американську зброю для знищення будь-яких військових цілей РФ у оперативному та глибокому тилу російських терористів, інакше це не сильно вплине на ситуацію.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 червня. Аналітики зазначили, що відсутність ясності щодо обмежень на використання зброї може підірвати зусилля України стримати російську атаку на Харківщині.

Втім, 1 червня директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу сказав, що США дозволили Україні бити по російським цілям будь-де у прикордонні РФ. Це протирічить інформації ЗМІ про те, що дозвіл стосується виключно прикордоння на Харківщині. Проте, сказано у звіті, можливо, що США санкціонували удари та навмисно залишили двозначність, щоб утримати російських терористів до інших спроб наступу на українському кордоні на півночі.

Україна нещодавно повідомляла, що терористи концентрують сили у тимчасово контрольованих ними Курській та Брянській областях у прикордонні з Сумською областю. Навіть обмежене угруповання росіян зуміло б скувати українські сили в цьому районі. Тому дозвіл США має велике значення – росіяни зможуть почати інші наступальні операції, якщо будуть впевнені, що Україна не почне винищувати їх ще на російському боці кордону. І навпаки, розуміння того, що будь-де у прикордонні російські сили стануть мішенями, може утримати РФ від концентрації військ.

"Чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти концентрації російських сухопутних військ в Росії, які, схоже, готуються до неминучих транскордонних операцій, ймовірно, змінить розрахунки російського командування щодо мудрості таких показних приготувань", – резюмували аналітики.

Тим часом після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.