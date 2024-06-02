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США повинні дозволити Україні бити по Росії усім американським озброєнням: в ISW сказали, чому

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Україна зараз може бити вглиб РФ на 70 кілометрів максимум Новина оновлена 02 червня 2024, 06:55
Україна зараз може бити вглиб РФ на 70 кілометрів максимум. Фото Відкриті джерела

Росіяни не будуть концентрувати війська та бази біля прикордоння, якщо будуть розуміти, що все це стане мішенню для ЗСУ

Сполучені Штати повинні скасувати будь-які обмеження на знищення Україною російських військових цілей американським озброєнням на російській території. Україна повинна мати можливість застосовувати американську зброю для знищення будь-яких військових цілей РФ у оперативному та глибокому тилу російських терористів, інакше це не сильно вплине на ситуацію.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 червня. Аналітики зазначили, що відсутність ясності щодо обмежень на використання зброї може підірвати зусилля України стримати російську атаку на Харківщині.

Втім, 1 червня директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу сказав, що США дозволили Україні бити по російським цілям будь-де у прикордонні РФ. Це протирічить інформації ЗМІ про те, що дозвіл стосується виключно прикордоння на Харківщині. Проте, сказано у звіті, можливо, що США санкціонували удари та навмисно залишили двозначність, щоб утримати російських терористів до інших спроб наступу на українському кордоні на півночі.

Україна нещодавно повідомляла, що терористи концентрують сили у тимчасово контрольованих ними Курській та Брянській областях у прикордонні з Сумською областю. Навіть обмежене угруповання росіян зуміло б скувати українські сили в цьому районі. Тому дозвіл США має велике значення – росіяни зможуть почати інші наступальні операції, якщо будуть впевнені, що Україна не почне винищувати їх ще на російському боці кордону. І навпаки, розуміння того, що будь-де у прикордонні російські сили стануть мішенями, може утримати РФ від концентрації військ.

"Чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти концентрації російських сухопутних військ в Росії, які, схоже, готуються до неминучих транскордонних операцій, ймовірно, змінить розрахунки російського командування щодо мудрості таких показних приготувань", – резюмували аналітики.

Тим часом після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.

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#Україна #Війна #Удари по Росії